Neuhausen (pol)Eine 22-jährige Angestellte eines Lebensmittel-Discounters in der Scharnhäuser Straße ist am Donnerstagabend vom Hund eines alkoholisierten Kunden gebissen worden, nachdem dieser das Tier dazu aufgefordert hatte, wie die Polizei mitteilt. Der 26-jährige Mann, gegen den vom Discounter aufgrund eines zurückliegenden Diebstahls ein Hausverbot ausgesprochen worden war, verließ mit einer Flasche Wein den Einkaufsmarkt, obwohl er zuvor an der Kasse nur einen Teil des Kaufpreises bezahlt hatte. Die 22-Jährige folgte dem Mann daraufhin vor das Geschäft und stellte ihn zur Rede. Da der 26-Jährige sich laut Polizei jedoch entfernen wollte, entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der Mann seinem größeren Mischlingshund ein Beiß-Kommando gab und das Tier die 22-Jährige in den Oberarm biss. Der 26-Jährige entfernte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzung, konnte jedoch ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die 22-jährige Verkäuferin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt.