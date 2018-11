Anzeige

Neuhausen (pol) Der zwischen Mittwoch und Donnerstag gestohlene, rote Renault Kangoo ist wieder aufgefunden worden. Das Fahrzeug, das - wie bereits berichtet - offenbar von einem unbekannten Täter in der Esslinger Straße entwendet worden war, wurde vom Besitzer am Donnerstagnachmittag in der Lindenstraße entdeckt. Der Täter hatte den offensichtlich unbeschädigten Pkw dort abgestellt. Auf welche Art und Weise er den Pkw entwenden konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.