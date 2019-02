Anzeige

Neuhausen (pol)Leichte Verletzungen hat ein 16-jähriger Fußgänger am Samstagabend in Neuhausen erlitten, nachdem er ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn überqueren wollte und von einem heranfahrenden Pkw erfasst wurde. Der Jugendliche befand sich gegen 22.15 Uhr in Begleitung einer Bekannten an der Einmündung eines Feldweges in die Plieninger Straße unweit der Kapellenkreuzung und betrat in der Folge die Fahrbahn.

Ein aus Richtung Kapellenkreuzung heranfahrender 24-jähriger Autofahrer konnte eine Kollision mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß mit dem Fußgänger wurde die Windschutzscheibe des Fahrzeugs komplett deformiert, sodass ein Abschleppunternehmen zur Bergung des Fahrzeuges notwendig war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Eine medizinische Versorgung des 16-Jährigen an Ort und Stelle war nicht erforderlich.