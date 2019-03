Neuhausen (pol) Fachkenntnis hat der Dieb laut Polizei an den Tag gelegt, der am Wochenende mehrere Fahrzeugteile von einem geparkten Opel abmontiert und mitgenommen hat. Der Unbekannte war zwischen Freitag, 18.20 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Hegaustraße zugange und baute fachmännisch sowohl die Motorhaube als auch die beiden Frontscheinwerfer aus.

Außerdem montierte er die gesamte Frontschürze inklusive Kühlergrill, Nebelscheinwerfer und Parksensoren ab. Zuvor hatte der Täter das Beifahrerfenster eingeschlagen und sich auf diese Weise Zugriff zum Innenraum des Fahrzeugs verschafft.

Der Wert des Diebesguts wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07158/9516-0 um Zeugenhinweise. Das Gelände des Autohauses liegt unmittelbar an der stark befahrenen Plieninger Straße.