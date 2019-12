Neuhausen (pol)Ein neuwertiger 3er BMW ist am Mittwochnachmittag während der Fahrt in Brand geraten. Laut Angaben der Polizei war ein 56-Jähriger mit dem ein Jahr alten Auto gegen 17.10 Uhr in den Serpentinen, Neuhäuser Straße, von Nellingen herkommend unterwegs. An der Einmündung zur L 1202 geriet der Pkw im Bereich der Lüftungsanlage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zum Löschen der Flammen rückte die Feuerwehr Neuhausen mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus. Hierzu musste die Neuhäuser Straße einseitig gesperrt werden. Der Schaden an dem BMW wird auf 15.000 Euro geschätzt. Er musste im Anschluss abgeschleppt werden.