Neuhausen (pol)Am Montag sind in der Gemeinde Neuhausen gleich zwei Einfamilienhäuser ins

Visier eines oder mehrerer Einbrecher geraten. Im Laufe des Tages, zwischen acht Uhr und 18 Uhr, hebelte ein Unbekannter in der Bismarckstraße ein Gebäudefenster auf und drang so ins Innere vor. Dort wurden zahlreiche Schränke durchwühlt. Zwischen 16.45 Uhr und 21.30 Uhr schlug ein Einbrecher auch in der Panoramastraße zu. Er warf mit einem Stein eine Terrassentür ein und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Auch hier durchwühlte der Täter mehrere Räume. Ob in beiden Fällen etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.