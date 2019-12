Neuhausen (pol)Die Missachtung einer roten Ampel hat am Sonntagnachmittag an der Kapellenkreuzung zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geführt. Laut Polizei war ein 39 Jahre alter Fahrer eines Fiat Qubo gegen 16.30 Uhr auf der Esslinger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs. An der Einmündung zur Denkendorfer Straße wollte er nach links in Richtung Autobahn weiterfahren. Ohne auf die für ihn Rot zeigende Ampel fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Ein aus Richtung

Denkendorf heranfahrender 18-Jähriger, der bei Grün nach links in Richtung Ortsmitte Neuhausen einbiegen wollte, hatte keinerlei Chancen, seinen BMW Mini rechtzeitig zum Stehen zu bringen, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeugekam. Während der Fiat nach dem Unfall noch fahrbereit war, wurde der Mini so schwer beschädigt, dass an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand. Das Auto musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden am Fiat wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.