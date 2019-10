Neuhausen (pol)Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag an der Einmündung Wagnerstraße und Scharnhäuser Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 38-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem VW Sharan auf der Wagnerstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Scharnhäuser Straße einbiegen. Dazu tastete sie sich über die Stoppstelle in die Vorfahrtsstraße ein, wobei die an der Einmündung befindliche Fußgängerampel für den Fahrzeugverkehr auf der Scharnhäuser Straße auf Rot geschaltet gewesen sein soll. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 78-Jährigen, der auf der Scharnhäuser Straße aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs war. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der Unfall soll von mehreren Arbeitern beobachtet worden sein, die sich im Bereich des nahegelegenen Einkaufsmarktes aufgehalten hatten. Insbesondere diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.