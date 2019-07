Neuhausen (pol)Leichte Verletzungen hat eine 48-Jährige am Freitagmorgen laut Polizei bei einem Verkehrsunfall in der Bernhäuser Straße erlitten. Die Frau war gegen 7.15 Uhr mit ihrem Ford Fusion von Neuhausen kommend in Richtung Filderstadt unterwegs. Dabei bemerkte sie offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender Mazda verkehrsbedingt bereits bis zum Stillstand abgebremst hatte und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin ins Krankenhaus. Die 63 Jahre alte Lenkerin des Mazda war unverletzt geblieben. Zur Bergung der beiden total beschädigten Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro beläuft, wurde ein Abschleppunternehmen angefordert.