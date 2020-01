Neuhausen (pol) Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Neuhausen sind in der Nacht zum Dienstag drei Männer leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren die drei Männer im Alter von 25 bis 29 Jahren zu Gast in der Unterkunft in der Mörikestraße.

Aus bislang unbekannten Gründen gab es gegen Mitternacht einen heftigen Streit, in dessen Verlauf die drei Schnittverletzungen erlitten. Über den Tathergang und die Täter liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die erheblich betrunkenen Verletzten mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht werden.

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.