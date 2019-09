Neuhausen (pol)Übermüdung könnte den ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den eine 40-Jährige am Sonntagnachmittag auf der L 1209 bei Neuhausen verursacht hat. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 16.45 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Landesstraße von Neuhausen in Richtung Sielmingen unterwegs, als sie am Ende einer Linkskurve kurz vor der Einmündung der Bernhäuser Straße mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr sie mehrere Meter neben der Fahrbahn weiter und überfuhr ein Hinweisschild, bevor sie ihren Wagen zum Stehen brachte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau und ihren achtjährigen Sohn zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt knapp 6000 Euro geschätzt.