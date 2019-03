Neuhausen (pol)Ein deutlich alkoholisierter 28-Jähriger ist in der Nacht zum Montag auf einer Fasnetsveranstaltung in der Klosterstraße in Neuhausen zunächst mit zwei Personen körperlich aneinander geraten und hat sich anschließend noch massiv gegen Polizeibeamte zur Wehr gesetzt. Wie die Polizei berichtet, geriet der junge Mann kurz vor 1.30 Uhr mit einem anderen Gast in Streit, worauf sich zwischen den beiden ein Handgemenge entwickelte. Eine 26 Jahre alte Frau, die schlichtend eingreifen wollte, erhielt dabei von dem 28-Jährigen offenbar einen Schlag in den Bauch und musste vom Rettungsdienst zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeistreifen zeigte sich der Mann aggressiv. Er beleidigte und provozierte einen der Beamten derart, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Da sich der 28-Jährige dabei heftig zur Wehr setzte, musste er von mehreren Beamten zu Boden gebracht und anschließend auf die Dienststelle transportiert werden. Dort beruhigte sich der Mann, sodass er auf die Straße entlassen werden konnte. Ihn erwarten jedoch mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.