Neuhausen (pol)Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag gegen 12.10 Uhr in der Bernhäuser Straße ereignet hat. Eine 24-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem Ford Fiesta die Bernhäuser Straße von der Innenstadt her kommend in Richtung Sielmingen. Da rechts ein Sattelzug auf der Straße abgestellt war, wollte sie an diesem links vorbeifahren und scherte aus. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger VW Touran-Fahrer von einem Firmengelände von der linken Seite auf die Fahrbahn. Als die Ford-Fahrerin dies bemerkte, zog sie ihr Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit dem abgestellten Lkw.

Der VW-Fahrer sprach kurz mit der Frau, setzte seine Fahrt dann aber fort. Er konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Die leicht verletzte junge Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Die Feuerwehr, die mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, reinigte die Fahrbahn. Da der genaue Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Esslingen Telefonnummer 0711/3990420 zu melden.