Anzeige

Neuffen (pol)Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr auf der Neuffener Steige bergauf gekommen, als ein schwarzer BMW der 5er Reihe einem Motorradfahrer mehrfach dicht aufgefahren war, wie die Polizei mitteilt. Der verunfallte Motorradfahrer gab an, dass ihm der BMW bei höherer Geschwindigkeit so dicht aufgefahren sei, dass er in einer Kurve die Kontrolle verlor und in die Leitplanke rutschte. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nicht verletzt, wobei das Motorrad laut Polizei durch die Feuerwehr unter der Leitplanke befreit werden musste. Obwohl der BMW-Fahrer den Fall des Rollers hätte wahrnehmen müssen, setzte er seine Fahrt in Richtung Hülben fort. Die Polizei in Nürtingen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer machen können, oder denen der BMW zur o.a. Uhrzeit bereits aufgefallen sein könnte. Der Fahrer wird als ca. 30-35 Jahre beschrieben und er trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine Sonnenbrille. Beim Kennzeichen wurde die Ortskennung ES (Esslingen) erkannt. Zeugen können sich jederzeit beim Polizeirevier Nürtingen unter 07022 9224 0 melden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.