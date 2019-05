Neuffen (pol)Ein Fahranfänger hat sich mit seinem Fahrzeug am Montagnachmittag auf der Neuffener Steige überschlagen. Der 18-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei gegen 16.10 Uhr mit einem Seat Ibiza die L 1250. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er in einer Linkskurve ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünstreifen stehen. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.