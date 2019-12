Neuffen (pol)Schnell auf die Spur gekommen sind die Beamten des Polizeireviers Nürtingen einem 33-Jährigen, der am frühen Montagmorgen an der Einmündung Metzinger Straße/Kohlberger Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet war. Laut Polizeiangaben war der Mann gegen 0.40 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Metzinger Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Kohlberger Straße einbiegen. Dabei kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und knallte gegen eine Gartenmauer. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchte er anschließend. Zeugen die das Geschehen beobachtet hatten, alarmierten die Polizei. Aufgrund liegengebliebener Fahrzeugteile und seinem verlorenen Kennzeichen war der Fahrer schnell ermittelt. Da sich bei ihm Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, musste er nachfolgend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der entstandene Schaden wird auf knapp 2.000 Euro beziffert.