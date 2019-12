Neuffen (pol)Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 41-Jähriger nach einem Unfall am Dienstagvormittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 11.15 Uhr mit Abbrucharbeiten an einer steinernen Innenwand in einem Altbau in der Nürtinger Straße beschäftigt. Dabei verlor die Wand an Standfestigkeit und stürzte auf den 41-Jährigen ein. Der Schwerstverletzte musste von der Feuerwehr befreit und noch am Unfallort reanimiert werden. Spezialisten des Arbeitsbereiches Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.