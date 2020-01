Nellingen (pol)Weil er beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst hat, hat ein 27-Jähriger am Dienstagnachmittag an der Kreuzung L 1200 / L 1202 einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 15.20 Uhr mit seinem Toyota Auris auf der L 1202 von Neuhausen in Richtung Esslingen unterwegs. An der Fahrbahnverengung vor der Kreuzung zur L 1200 wechselte er von der linken auf die rechte Fahrspur, wobei er einen dort fahrenden VW Bora übersah. Dessen 26-jähriger Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, wodurch es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt knapp 7000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten.