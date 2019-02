Anzeige

Ostfildern/Nellingen (pol)Das Essen war wohl nicht mehr zu retten - Donnerstag Nachmittag riefen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mutzenreisstraße die Feuerwehr. In der Wohnung ihrer Nachbarn hörten sie die Rauchmelder, auf Klopfen und Klingeln öffnete Niemand. Im Treppenhaus hing bereits Rauchgeruch. Die Feuerwehr rückte schließlich mit fünf Fahrzeugen und 31 Leuten an und brach die Tür auf. Auf dem Herd hatte jemand einen Topf vergessen. Der Inhalt war komplett verkohlt. Ansonsten entstand jedoch kein Schaden.