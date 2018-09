Anzeige

Ostfildern (pol)Ein 21 Jahre alter Gambier hat am Mittwochnachmittag in Nellingen mit einem Messer auf einen Landsmann eingestochen und ihn so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden musste.

Im Laufe des Tages kam es, wie die Polizei berichtet, schon zu verbalen Streitigkeiten des jungen Mannes mit seinem 24-jährigen Mitbewohner in der Flüchtlingsunterkunft in der Daimlerstraße in Nellingen.

Kurz vor 17 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung und der 21-Jährige ging vor der Unterkunft mit einem Messer auf seinen Kontrahenten los. Dieser wurde am Arm sowie am Bein verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.