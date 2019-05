Ostfildern (pol) In die Schule in der Straße Klosterhof in Nellingen ist am Wochenende eingebrochen worden, berichtet die Polizei. Ein Unbekannter öffnete zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, acht Uhr, gewaltsam ein Kellerfenster und gelangte dadurch ins Gebäude. Ob der Täter bei seiner anschließenden Suche nach Stehlenswertem, bei der er auch mehrere Regale durchwühlte, Beute machte, steht derzeit noch nicht fest.

Den hinterlassenen Schaden beziffert die Polizei mit zirka 300 Euro.