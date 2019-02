Anzeige

Nellingen (pol) In ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße ist laut Berichten der Polizei ein Unbekannter am Dienstagmittag eingebrochen. In der Zeit von 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt ins Erdgeschoss. Dort durchsuchte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.