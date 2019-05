21.05.2019: In der Hindenburgstrassse in Ostfildern ist ein Auto in ein Schaufenster gefahren Quelle: SDMG/Böhmler

21.05.2019: In der Hindenburgstrassse in Ostfildern ist ein Auto in ein Schaufenster gefahren Quelle: SDMG/Böhmler

21.05.2019: In der Hindenburgstrassse in Ostfildern ist ein Auto in ein Schaufenster gefahren Quelle: SDMG/Böhmler

21.05.2019: In der Hindenburgstrassse in Ostfildern ist ein Auto in ein Schaufenster gefahren Quelle: SDMG/Böhmler

21.05.2019: In der Hindenburgstrassse in Ostfildern ist ein Auto in ein Schaufenster gefahren Quelle: SDMG/Böhmler

21.05.2019: In der Hindenburgstrassse in Ostfildern ist ein Auto in ein Schaufenster gefahren Quelle: SDMG/Böhmler