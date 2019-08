Ostfildern-Nellingen (pol) Weil er am Steuer kurz eingenickt ist, hat ein 38-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem Opel auf der Neuhauser Straße ortseinwärts unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge wegen Sekundenschlafs mit seiner rechten Front mit einem am Straßenrand geparkten VW kollidierte. Der Wagen des Unfallverursachers, an dem unter anderem auch die Vorderachse gebrochen war, musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.