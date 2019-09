Neckartenzlingen (pol)Zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem Spielabbruch ist es am Donnerstagabend bei einem Fußball-Kreisligaspiel auf dem Sportplatz in Neckartenzlingen gekommen, wie die Polizei berichtet.

Gegen 20.45 Uhr, zu Beginn der zweiten Spielzeit, zeigte der 20-jährige Schiedsrichter der Partie einem 39 Jahre alten Feldspieler die rote Karte. Daraufhin rannte dieser den derzeitigen Ermittlungen zufolge unvermittelt auf den Unparteiischen zu und sprang ihm von vorne mit dem gestreckten Bein gegen den Oberkörper. Anschließend soll der Spieler noch versucht haben, den am Boden liegenden Schiedsrichter zu treten. Der 39-Jährige wurde sogleich von eigenen Mannschaftskameraden festgehalten. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Der 20-Jährige, der entsprechende Verletzungen erlitten hatte, wurde von Spielern beider Mannschaften in die Kabine begleitet und musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.