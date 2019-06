Neckartenzlingen (pol)Ein technischer Defekt an einem Schaltschrank für die Beleuchtung hat am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei an der Melchior-Festhalle in der Metzinger Straße geführt.

Durch diesen Defekt überhitzte der Schaltschrank und fing an zu schmoren. Dabei entstand eine leichte Rauchentwicklung, die den Brandalarm auslöste. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte den Schmorbrand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert.