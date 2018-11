Anzeige

Neckartenzlingen (pol) Am Mittwochabend hat ein 56-Jähriger mit seinem Fahrzeug einen Lichtmast umgefahren, wie die Polizei berichtet. Der Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Discounters in der Karlstraße unterwegs, als er plötzlich wegen einer medizinischen Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr er ungebremst auf einen dortigen Lichtmast auf, der dadurch teilweise aus seiner Verankerung gerissen und erheblich beschädigt wurde. Der Mann musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Am Renault entstand ein Schaden von zirka 4.000 Euro.