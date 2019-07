Neckartenzlingen (pol)Nach einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend am Stäffelesweg vor einer 52-jährigen Joggerin onaniert haben soll, fahndet der Polizeiposten Neckartenzlingen. Die Frau war kurz vor 20 Uhr auf dem Stäffelesweg, dem Verbindungsweg von der Altdorfer Straße zur Panoramastraße unterwegs, als sie kurz nach der ersten Linkskurve einen Mann sah, der dort mit heruntergelassener Hose am Wegrand stand und onanierte. Die Frau lief weiter und alarmierte kurz darauf die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt und sucht nach Hinweisen zu dem Mann, der als etwa 185 cm groß, und von normaler Statur beschrieben wird. Er hatte weiß-graue Haare und war bekleidet mit einem grauen T-Shirt, kurzen Jeans und Sandalen. Hinweise werden unter Telefon 07127/32261 erbeten.