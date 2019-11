Neckartalfingen (pol)Schmuck von noch nicht bekanntem Wert hat ein Unbekannter beim Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Kelterstraße am Mittwochnachmittag gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelte der Einbrecher zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Dort durchsuchte er in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt.