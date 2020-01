Neckartailfingen (pol)Zwei Fahrzeuge mussten am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall bei Neckartailfingen abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 34-Jährige um 16 Uhr mit ihrem Renault von der B 297 herkommend auf die B 312 in Richtung Stuttgart auffahren.

Fatalerweise ging die Frau davon aus, dass es eine Einfädelspur gibt und konnte an der Stoppstelle nicht mehr rechtzeitig anhalten. Im Anschluss kam es zur Kollision mit dem VW Polo eines 28 Jahre alten Mannes, der auf der B 312 in Richtung Landeshauptstadt unterwegs war. Der Polo-Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 7.500 Euro geschätzt.