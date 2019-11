Neckartailfingen (pol)Glück im Unglück hatte ein 22-Jähriger, der mit seinem VW Golf am Montagabend auf der K 1229 von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht ist. Der junge Fahrer war gegen 22.20 Uhr auf der Kreisstraße von Neckarhausen in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit dem regnerischen Wetter nicht angepasst hatte und deutlich zu schnell fuhr, kam er in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort knallte er mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum, an dem sein Wagen zum Stehen kam. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Sein Auto war allerdings so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Schaden an dem Golf wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.