Neckartailfingen (pol) Am Samstagnachmittag hat sich in Neckartailfingen gegen 16 Uhr an der Auffahrt zur Bundesstraße 312 Richtung Metzingen ein Unfall ereignet, zu dem Zeugen gesucht werden.

Ein unbekannter Fahrer eines gold-braunen Peugeot Kombi fuhr auf die B 312 in Richtung Metzingen ein, ohne den vorfahrtsberechtigten Durchgangsverkehr zu beachten.

Eine 44-jährige Autofahrerin, die von Aichtal kommend auf der Bundesstraße Richtung Metzingen fuhr, bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das erkannte ein 32-jähriger VW-Passat-Fahrer gerade noch rechtzeitig und bremste ebenfalls stark ab.

Auf regennasser Fahrbahn fuhr anschließend ein 22-Jähriger mit seinem BMW heftig auf den vor ihm abbremsenden VW-Passat auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen, insbesondere zu dem gesuchten Peugeot Kombi aufgenommen und sucht unter Telefon 07022/9224-0 Zeugen.