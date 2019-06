Neckartailfingen (pol)Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer als Folge ist es am Samstag kurz vor 13 Uhr in Neckartailfingen gekommen. Ein 47-jähriger Autofahrer, der an seinen Wagen einen Anhänger mit einer aufgeladenen Arbeitsmaschine angehängt hatte, befuhr laut der Polizei die Nürtinger Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dazu ließ er zunächst mehrere entgegenkommende Motorradfahrer passieren und begann dann den Abbiegevorgang. Zeitgleich versuchte jedoch der 16-jährige Fahrer eines Kraftrades KTM das Gespann zu überholen, so dass zum Zusammenstoß kam. Der 16-Jährige musste aufgrund der erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro.