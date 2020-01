Esslingen (pol)Beim Abbiegen eines 25-jährigen Autofahrers ist es am Donnerstagabend in Neckartailfingen zur Kollision mit einem weiteren Pkw gekommen. Laut Polizei befuhr der junge Mann mit seinem Opel gegen 18.15 Uhr die Abschleifung der B 312 und wollte in der Folge nach links auf die K 1256 in Richtung Neckartailfingen abbiegen.

Nachdem er zunächst angehalten hatte, fuhr er in die Kreisstraße ein und stieß mit dem VW eines 49 Jahre alten Mannes zusammen, der in Richtung Schlaitdorf unterwegs war. Der VW-Lenker zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst musste jedoch nicht angefordert werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.