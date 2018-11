Anzeige

Neckartailfingen (pol)Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, etwa 40.000 Euro Schaden und zwei nicht mehr fahrtauglichen Autos hat sich am Donnerstagmorgen auf der K 1256 ereignet. Gegen 6.15 Uhr war ein 19-Jähriger laut der Polizei mit seinem Mercedes von Neckartailfingen kommend in Richtung Schlaitdorf unterwegs. Zu Beginn einer Steigung setzte der junge Mann zum Überholen eines vorausfahrenden Reisebusses an und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Renault eines 48-Jährigen zusammen. Der Renault drehte sich und schlug mit dem Heck noch in der linken Seite des Reisebusses ein. Der 70 Jahre alte Busfahrer sowie der 48-jährige Renault-Lenker blieben unverletzt. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, wollte jedoch an der Unfallstelle keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen. Beide Pkw, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über einen angrenzenden Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.