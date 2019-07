Neckartailfingen (pol)Ein mutmaßlicher Exhibitionist ist am späten Donnerstagnachmittag am Neckartailfinger Aileswasensee von Badegästen festgenommen worden. Eine 26 Jahre alte Frau befand sich nach Angaben der Polizei um 17.30 Uhr im FKK-Bereich des Sees. Als sich ihr Freund in das Wasser begab, setzte sich ein Mann in ein paar Meter Entfernung neben sie. Dieser beobachtete die Frau und befriedigte sich dabei. Als sie ihn daraufhin ansprach, entfernte er sich vom FKK-Gelände. Der Freund der jungen Frau konnte ihn im Ausgangsbereichs des Geländes antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 65 Jahre alte Mann wurde im Anschluss auf die Dienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden.