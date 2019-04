Neckartailfingen (pol)Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstagnachmittag erlitten, als ihn ein Transporter beim Überholen touchierte. Ein 33-Jähriger befuhr laut der Polizei mit einem VW Widder kurz vor 15 Uhr die K 1228 von Neckartailfingen herkommend in Richtung Aich. Beim Überholen eines 61 Jahre alten Radfahrers blieb er am Rennrad des Sportlers hängen. Der Radler stürzte mit dem Rücken gegen die Motorhaube und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.