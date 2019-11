Neckartailfingen (pol)Am Samstagvormittag gegen 11.15 Uhr kam es auf der B312 zwischen Neckartenzlingen und Bempflingen zu einem Auffahrunfall. Der 50-jährige Fahrer eines VW Tiguan war laut der Polizei auf der B312 in diesem Bereich in Fahrtrichtung Metzingen unterwegs, als er wegen hohen Verkehrsaufkommens abbremsen musste. Eine 27-jährige Smartfahrerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr mit dem Fahrzeug auf den VW Tiguan auf. Beide Unfallbeteiligten wurden dardurch leicht verletzt und begaben sich später in ärztliche Behandlung. Die Beifahrerin im VW Tiguan blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Aufgrund des großen Rückstaus musste der Verkehr durch die Polizei vor Ort geregelt werden.