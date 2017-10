Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer verstümmelten Leiche im Neckar in Stuttgart hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 76-Jährige werde verdächtigt, das 72 Jahre alte Opfer getötet und in den Neckar geworfen zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Bekannte der Frau sei am Freitag vernommen worden und habe sich in Widersprüche verwickelt. Die Tat räume er aber bisher nicht ein.

In der Wohnung des Mannes in Esslingen-Mettingen seien Flecken entdeckt worden, bei denen es sich um Blut handeln könnte. Gegen den Deutschen erging Haftbefehl, er kam in Untersuchungshaft. Die Frau war am 10. Oktober als vermisst gemeldet worden. Am vergangenen Dienstag war ihre Leiche im Fluss gefunden worden. Sie weist massive Verstümmelungen auf. Nur eine DNA-Untersuchung konnte die Identität des Opfers klären. In welchem Verhältnis der Verdächtige zu dem Opfer stand, muss noch geklärt werden.