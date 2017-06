Notzingen (pol) - Ein Fahrzeug ist in der Zeit zwischen Montagvormittag, zehn Uhr, bis Dienstagmorgen, 8.20 Uhr, in der Brühlstraße im Ortsteil Wellingen von einem bislang unbekannten Täter aufgebrochen worden. Lenkrad und Navigationsgerät wurden entwendet. Um ins Innere zu gelangen schlug der Unbekannte, laut Polizei, das Dreiecksfenster an der hinteren rechten Tür ein. Anschließend baute der Täter das Lenkrad sowie das Navigationsgerät samt Bedienteil im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro aus. Der angerichtete Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

