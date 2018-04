Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) - Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Ernst-Mey-Straße. Gegen 0.20 Uhr meldete der Brandmeldealarm den Rauch an die Leitstelle der Feuerwehr in Leinfelden-Echterdingen. 49 Mann und 10 Fahrzeuge rückten aus und stellten einen Brand im Bereich des Schaltschrankes fest. Während der Löscharbeiten musste der Strom für das gesamte Gebäude abgestellt werden. Polizeiangaben zufolge, hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Nach dem Löschvorgang und der Entlüftung des Gebäudes wurde der Firmenkomplex von der Feuerwehr an den Haustechniker übergeben. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt im Batterieschaltkasten ausgegangen. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf mindestens 10 000 Euro geschätzt.