Anzeige

Esslingen (pol) – Kopfverletzungen zog sich ein 19-jähriger Wendlinger bei einer Schlägerei zu, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.20 Uhr in der Fleischmannstraße ereignete. Nach bisherigen Ermittlungen der Esslinger Polizei war der 19-Jährige von einem zunächst Unbekannten niedergeschlagen worden, wobei er kurzzeitig sein Bewusstsein verlor. Der flüchtende Täter wurde zunächst von zwei Zeugen verfolgt, wenig später leitete die Polizei eine Fahndung ein, die zum Erfolg führte: Der mutmaßliche Täter wurde schließlich ermittelt und vorläufig festgenommen. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 22-Jährigen aus Ebersbach/Fils. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 19-Jährige wurde unterdessen zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.