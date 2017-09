Kirchheim (pol) - Ein kleiner, nackter Junge hat am Montagvormittag für Aufsehen im Stadtteil Ötlingen gesorgt. Ab 11.13 Uhr meldeten mehrere Bewohner, dass ein unbekleidetes Kind in einem Wohngebiet umherlaufe. Ein älterer Mann kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Dreijährigen. Da auf seinem Schnuller der Vornamen stand, gelang es den Beamten, die Wohnadresse ausfindig zu machen. Das Angebot, im Streifenwagen nach Hause zu fahren, lehnte er jedoch ab. So wurde der Bub laut Polizei zu Fuß nach Hause begleitet. Damit er nicht fror, bekam er von einem Polizisten dessen Jacke übergezogen.

Anzeige

Die Mutter hatte von dem Ausflug ihres Sohnes noch gar nichts mitbekommen und war sichtlich überrascht, als die Polizei mit dem Jungen vor der Tür stand. Wie sich herausstellte, hatten sich die beiden kurz zuvor schlafen gelegt. Als ein Müllauto vorbeifuhr, war der Junge aufgestanden und hinterhergelaufen, weil er es genauer beobachten wollte.