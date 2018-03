Anzeige

Neuhausen auf den Fildern (pol) - Eine eingeschaltete Nachttischlampe, die zu nahe an einem Kissen stand, hat am Freitagmorgen zu einem kleineren Brand im Zimmer eines Kinder- und Jugendheimes in der Kirchstraße geführt. Durch die Hitzeeinwirkung hatte sich kurz vor drei Uhr das Kissen entzündet, das Feuer griff auf die Matratze über. Die 17-jährige Bewohnerin wollte die Glut ausklopfen, was ihr nicht gelang. Mit einem Eimer Wasser konnte die Betreuerin die Glut letztendlich löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Sie brachte Kissen und Matratze ins Freie und belüftete die Räume. Die 17-Jährige wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in die Klinik gebracht. Es entstand lediglich an den brennenden Teilen ein Schaden von etwa 250 Euro.