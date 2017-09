Leinfelden-Echterdingen (pol) - Leichte Verletzungen hat sich eine 30-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Montagnachmittag zugezogen, teilte die Polizei mit. Gegen 15.10 Uhr fuhr sie mit ihrem Toyota Yaris von der Zaunackerstraße in die Bernhäuser Straße ein, als ein in Richtung Bernhausen fahrender 39 Jahre alter Mercedes-Fahrer deren Vorfahrt missachtete. Aufgrund der Kollision kam der Wagen der 30-Jährigen laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden von insgesamt 11 000 Euro.

