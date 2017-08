Wernau (pol) - Wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ermittelt der Polizeiposten Wernau gegen einen 35-jährigen Mann aus Wernau. Dieser wurde am frühen Dienstagmorgen nach dem Versuch in eine Gaststätte in der Kirchheimer Straße einzubrechen vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Gegen 4.30 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis über eine ausgelöste Alarmanlage an der Gaststätte ein. Wie sich herausstellte, hatte ein zunächst Unbekannter die Eingangstüre des Lokals aufgebrochen und sich an einem Spielautomaten zu schaffen gemacht, um ihn aufzuwuchten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnte der 35-Jährige noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Der unter Drogeneinfluss stehende Verdächtige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wurde zunächst in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers untergebracht. Im Laufe des Dienstagvormittags wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, ob der Mann für weitere Straftaten in Frage kommt, dauern noch an. Gestohlen wurde in der Gaststätte nichts, allerdings entstand durch das Vorgehen des Einbrechers ein Schaden, der auf etwa 2000 Euro geschätzt wird.

Anzeige