Nellingen (pol)Am Freitagnachmittag gegen 14:25 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Fahrer mit seinem silberfarbenen Pkw Audi A4 die Hindenburgstraße im Ortsteil Nellingen in Richtung Scharnhäuser Park. Auf Höhe von Gebäude Nummer 55 überholte innerorts eine 63-Jährige mit ihrem roten Pkw Mazda CX3 den Pkw Audi A4. Beim Wiedereinscheren des Pkw Mazda kam es dann zur Kollision mit dem Pkw Audi. Beim Ausweichmanöver nach rechts beschädigte der Pkw Audi noch einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Ford C-Max. Die Mazda-Lenkerin hielt nach dem Unfall zunächst kurz an und fuhr im Anschluss in Richtung Scharnhäuser Park weg. Mehrere Stunden nach dem Vorfall teilte die Fahrerin des Pkws Mazdas einer Polizeidienststelle eine Verkehrsunfallflucht mit.

Aufgrund der unterschiedlichen Sachverhaltsschilderungen werden dringend die beiden Zeugen gesucht, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Diese waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort und werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.