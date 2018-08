Anzeige

Esslingen (pol)Das Polizeirevier Esslingen ermittelt nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Weilstraße gegen zwei 32 Jahre alte Männer unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Die Männer sollen kurz vor sieben Uhr in einem Mercedes auf der Weilstraße in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs gewesen und auf Höhe des Stadions aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei wurden zwei Verkehrszeichen und zwei Ampelanlagen beschädigt. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten den Unfall bemerkt und den Notruf gewählt. Nach der Kollision fuhr der im Frontbereich stark beschädigte Mercedes auf und davon. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Anschrift des Fahrzeughalters jedoch aufgrund eines an der Unfallstelle aufgefundenen Kennzeichens zügig ermitteln und fanden den Wagen dort wenig später tatsächlich vor. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgte anschließend die Durchsuchung der Wohnung, in welcher sich die beiden Männer aufhielten. Diese standen offenkundig unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Alkoholtest ergab bei einem der Männer zudem einen Wert von über 1,5 Promille. Da die Fahrereigenschaft zunächst nicht geklärt werden konnte, mussten beide eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Der an den Verkehrseinrichtungen entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro. Den Blechschaden am Mercedes beziffert die Polizei mit zirka 15.000 Euro. Wer zum Unfallzeitpunkt den Wagen gefahren hat, ist nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.