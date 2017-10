Anzeige

Deizisau (pol) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 10 ereignet hat, sucht die Polizei den Unfallverursacher. Gegen 00.50 Uhr fuhr, wie die Polizei angibt, der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Daimler C 450 auf der B 10 in Richtung Stuttgart. Circa 300 Meter vor der Ausfahrt Deizisau/Altbach kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte auf einer Länge von fast 200 Metern mehrfach mit der rechten Leitplanke, bevor es um die Längsachse gedreht wurde und entgegen der Fahrtrichtung zum Endstand kam.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich keine Personen mehr in der Nähe des Autos. Allerdings hatten Zeugen beobachtet, wie 3-4 Personen aus dem Fahrzeug stiegen und die Unfallstelle fluchtartig verließen. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos, auch an der Anschrift des Fahrzeughalters konnte bislang niemand angetroffen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Esslingen, Telefonnummer 0711/3990-330, zu melden.