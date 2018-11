Anzeige

Nürtingen (pol)Der bislang unbekannte Lenker eines grauen Nissan hat am Montagabend einen Radfahrer zu Fall gebracht und ist anschließend weitergefahren. Ein 50-Jähriger war laut der Polizei mit seinem Herrenrad um 18.45 Uhr in der Unterensinger Straße im Stadtteil Zizishausen in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Seinen Angaben nach sei der Radler von mehreren Pkw überholt worden. Ein Fahrzeug blieb mit dem rechten Außenspiegel an dem Radfahrer hängen, der daraufhin zu Boden stürzte. Ohne sich um den leichtverletzten Mann zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Weitere Pkw-Lenker hielten an und kümmerten sich um ihn. Von dem Nissan blieb das Gehäuse des Außenspiegels zurück. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/9224-0 erbeten.